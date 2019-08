Si sente male e cade dentro la fossa biologica. Morta un'anziana

Forse un malore la causa della morte di una signora 76enne, R.M.P., vittima di un drammatico incidente domestico accaduto oggi, giovedì 8 agosto, nella sua abitazione di Vigonovo. La donna stava probabilmente ispezionando la fossa biologica di casa quando si è sentita male ed è scivolata cadendo di testa nel foro, finendo dentro il pozzo e affogando.

L'intervento

I vigili del fuoco sono stati allertati verso le 11.30. Sul posto, in via Giuseppe Mazzini, sono giunti anche i sommozzatori e i carabinieri. La donna, per la quale non c'è stato nulla da fare, aveva indossato degli stivali di gomma prima di recarsi verso il pozzo in giardino. La sua salma è stata consegnata ai famigliari.