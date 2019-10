Gradini ripidi e ringhiera oscillante: anziana si frattura tibia e perone durante la crociera

Due gradini impegnativi, una balaustra ondeggiante e la vacanza si trasforma in un incubo. Protagonista, suo malgrado, una 70enne pensionata veneziana, M.R., che stava trascorrendo con la nipote una crociera da Savona a Barcellona, passando per Napoli, Palermo, Ibiza, Palma di Maiorca. A metà vacanza, il 5 settembre scorso, la donna è caduta sul molo mentre stava salendo su una imbarcazione attrezzata per portare i passeggeri in una spiaggia di Ibiza.

Accesso all'imbarcazione ostico

Un ruzzolone causato, secondo il racconto della vittima, dall’ostico accesso all’imbarcazione: due gradini infidi e una ringhiera oscillante hanno provocato la perdita di equilibrio e il conseguente capitombolo. L’incidente le ha provocato la rottura del perone e della tibia, con il conseguente trasporto immediato in una clinica dell’isola spagnola. Alla fine, M.R. è stata raggiunta a Ibiza dalla figlia e dal genero che hanno alloggiato per qualche giorno in un hotel per poi tornare a Venezia e far ricoverare e operare la 70enne veneziana al San Giovanni e Paolo.

Richiesta di risarcimento

«La figlia della signora vittima dell’incidente - spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico - si è rivolta al nostro sportello “risarcimento danni” attraverso il quale intende contestare alla compagnie di navigazione le spese affrontate per la forzata permanenza nell’hotel a Ibiza e per altre incombenze. Fortunatamente la pensionata si è assicurata prima di partire per la crociera, quindi le spese per la clinica sono state coperte. Però esistono tutti i presupposti per ottenere il rimborso dei soldi spesi per la permanenza a Ibiza della figlia della 70enne veneziana e del genero».