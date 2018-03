"L'aiutiamo con la spesa", trio di ladri deruba una vecchietta: in fuga con 4mila euro

Hanno usato una tattica consolidata, prendendo alla sprovvista un'anziana signora residente nel sestiere di San Marco. Nel primo pomeriggio di giovedì una donna di 82 anni è stata avvicinata da un trio di balordi mentre stava rientrando in casa e derubata di circa 4mila euro in contanti e del telefono cellulare.

Una tecnica consolidata

"L'aiutamo con la spesa", avrebbero detto i malintenzionati, e la donna, credendo nella buona fede del gesto, non si sarebbe opposta. I ladri, che secondo la descrizione offerta dalla dall'82enne parlavano con accento presumibilmente dell'est europeo, col pretesto di aiutare l'anziana ne hanno approfittato per rubarle un borsello, contenente il denaro contante, riposto nel carrellino della spesa. Non contenti, hanno anche infilato la mano nella tasca del giubbotto della vittima, portandole via il telefono cellulare. Poi si sono allontanati, come nulla fosse successo.

La richiesta d'aiuto

Dopo essersi resa conto di essere stata raggirata e derubata, la donna ha chiesto aiuto, lanciando l'allarme al 113. Sul posto l'intervento di una volante, con gli agenti che subito si sono attivati per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Gli inquirenti stanno indagando per risalire agli autori del reato, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.