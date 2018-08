La Salute di Livenza, 80enne investita: soccorsa dall'elicottero è grave

Una signora di 80 anni è stata investita per strada lunedì nel tardo pomeriggio, a La Salute di Livenza, una frazione del comune di San Stino di Livenza. Proprio sul luogo dell'accaduto è atterrato l'elicottero dei soccorsi, e sono giunti gli agenti della polizia Municipale per i rilievi. La donna, stando alle prime informazioni, sarebbe in gravi condizioni.