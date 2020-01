Anziana derubata di un prezioso orologio: individuata la scippatrice

I carabinieri, dopo una lunga indagine, hanno individuato e denunciato la responsabile di uno scippo avvenuto per strada, a Vigonza (Padova) ai danni di una signora di 76 anni di Pianiga. Come riporta PadovaOggi, la mattina del 21 ottobre la pensionata stava camminando da sola e venne avvicinata da un'altra donna, più giovane. Quest'ultima le chiese delle indicazioni stradali, distraendo l'anziana e riuscendo in pochi attimi a sfilarle dal polso un prezioso orologio del valore di 4.500 euro. Dopodiché si allontanò di corsa.

La derubata era subito andata a sporgere denuncia ai carabinieri di Pionca, raccontando l'accaduto. La sua testimonianza si è rivelata determinante: al termine di un lavoro durato tre mesi, gli inquirenti hanno identificato la presunta ladra in M.A., romena di 40 anni, pluripregiudicata e senza fissa dimora. Mercoledì la scippatrice è stata rintracciata e si è vista notificare una denuncia per furto. Nel frattempo, però, l'orologio è sparito.