Anziana scippata per strada: il ladro scende dall'automobile e le strappa la collana

Ha capito che poteva essere una vittima facile e si è comportato di conseguenza. Ennesimo scippo di una collana ai danni di anziani che camminano soli per strada: stavolta è successo nella prima mattinata di giovedì a Vigonovo, all'altezza di via Leopardi. Vittima una signora che camminava con un carrellino. Stavolta non sarebbe stato nemmeno necessario inventarsi storie per sviare l'attenzione della futura vittima.

Uomo fuggito col bottino

Un uomo, almeno secondo alcune testimonianze, è sceso all'improvviso da un'auto verso le 9.30, si è avvicinato al "bersaglio" e ha semplicemente allungato la mano strappando di dosso la collana alla signora, rimasta pietrificata per l'accaduto. In pochi istanti il ladro era già a bordo dell'auto, fuggita a tutta velocità per evitare guai. A chiamare i carabinieri è stata una residente che si sarebbe accorta dell'accaduto: sul posto si è portata una pattuglia dell'Arma, che ha raccolto la testimonianza dell'anziana e ha dato il via alle indagini.