Anziana aggredita all'improvviso per strada: ladro la scippa della borsa e scappa di corsa

Stava camminando da sola quando è stata avvicinata all'improvviso e scippata della borsa da un malvivente che non si è fatto alcuna remora nell'approfittare dell'età dell'anziana. L'episodio si è verificato verso le 18.30 di mercoledì in via Trento a Martellago, non distante dal campo sportivo.

Allarme lanciato dalla figlia

Per fortuna la vittima del furto non si sarebbe fatta male: tant'è vero che a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine non sarebbe stata lei, bensì la figlia. La derubata, infatti, avrebbe preferito raggiungere subito la propria abitazione per chiedere aiuto alla congiunta. Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo nel circondario.

Ladro alto e magro

Il ladro è stato descritto come piuttosto alto e magro: indossava degli indumenti scuri. Pochi gli elementi in mano alle forze dell'ordine, poiché la signora non sarebbe stata in grado di ricordare ulteriori elementi identificativi. Subito dopo il colpo è scappato di corsa facendo perdere le proprie tracce nell'oscurità.