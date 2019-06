Finiscono in strada con i loro animali, 19 cani al Mamma Rosa: «Aspettiamo risposte»

L'epilogo della loro vicenda, finita sotto i riflettori qualche anno fa, dopo essere stata rilanciata nel 2018 dalla trasmissione televisiva Le Iene, è stato tragico. La scorsa settimana lo sfratto in atto da tempo è diventato esecutivo per due ottantenni di Tessera e sono finiti in strada. Insieme a loro le decine di animali, fra cani e gatti, che i signori tenevano in casa.

L'emergenza

Secondo quanto riferito da 2 volontari del rifugio Mamma Rosa di Marano, i due anziani, per tamponare la difficile situazione, hanno preso un furgone a noleggio e lì hanno caricato le bestiole, trascorrendo fuori la notte e poi anche il giorno successivo, prima di rivolgersi all'Enpa e poter lasciare almeno i gatti a Forte Marghera, dove le associazioni si occupano di curare la colonia di felini.

I volontari

Altro caso i cani. Sempre più a rischio per i colpi di calore, stremati e sfiniti sotto il sole cocente, sono arrivati sabato pomeriggio al rifugio Mamma Rosa di Marano. «La coppia, prima di rivolgersi a noi, aveva contattato l'Ulss - spiega uno dei volontari del rifugio - ma senza ottenere risposta, trattandosi di animali con proprietari. Noi - continuano dal Mamma Rosa - abbiamo accolto 19 dei cani degli anziani signori. Stiamo facendo quello che riusciamo a fare, da volontari, da amanti degli animali, però non è sufficiente e attendiamo l’aiuto e gli interventi promessi da parte delle autorità».

Le risposte

«Abbiamo contattato il Comune sabato - raccontano ancora i volontari -, stiamo aspettando che ci richiamino. Alcuni dei cani arrivati l'hanno rischiata grossa per il caldo. Ma li abbiamo bagnati, lavati, e abbiamo fatto quanto necessario per aiutarli a riprendersi. Uno di loro non ce l'ha fatta ed è morto. Abbiamo bisogno di risposte e in tempi brevi, la nostra struttura è piccola e siamo in sovraccarico. Sappiamo che i loro padroni hanno trovato riparo da alcuni amici. Ma rispetto alla situazione di emergenza non possiamo non farci alcune domande. Soprattutto perché questa storia era già nota».

Riferimenti

«Chi doveva e chi dovrebbe prendersi cura e assistere queste persone e questi animali? - Si chiedono dal rifugio di Marano -. E chi ha dato le autorizzazioni a detenere tutti questi animali, come mai non sono stati fatti prima dei controlli?». Mentre un altro giorno e un'altra sera sono trascorsi per questi 4 zampe, un nuovo giorno e buone notizie si attendono.