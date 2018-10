Aggrediscono alle spalle un 90enne e lo scaraventano a terra: in fuga con 400 euro

Sarebbe stato aggredito alle spalle da due malintenzionati, un ragazzo ed una ragazza, che lo avrebbero gettato a terra e derubato del portafoglio e del denaro contenuto all'interno, circa 400 euro. La vittima un 90enne di Marghera. Come riporta il Gazzettino, ad accorgersi della rapina sarebbe stata la figlia dell'anziano, che avrebbe invocato aiuto direttamente dal terrazzo di casa, in via Bottenigo. L'episodio verso le tre del pomeriggio di domenica, due giorni fa.

I soccorsi

A giungere sul posto una volante della polizia, allertata dalla centrale operativa. Gli agenti avrebbero quindi raccolto la testimonianza dell'aggredito e della figlia, ricostruendo i fatti. Un'aggressione in piena regola, con i due banditi che non si sarebbero fatti scrupoli ad assalire un anziano alle spalle, lasciandolo poi a terra. Immediate sono poi scattate le ricerche in zona, risultate comunque vane. A complicare le indagini delle forze dell'ordine la mancanza di telecamere di videosorveglianza in zona.