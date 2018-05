"Sono molto contenta di vederti": ancora in azione le ladre che abbracciano gli anziani

Continuano a imperversare nel territorio del Veneziano, tanto da diventare argomento di dibattito durante la tappa che ha visto il Giro d'Italia transitare per la Riviera del Brenta e il Miranese venerdì scorso: sono le ladre che derubano anziani per la strada con la tecnica dell'abbraccio. "State attenti, è successo a Maerne e in tanti altri paesi qui vicino", è stato dichiarato mentre il gruppo si apprestava a entrare nel territorio comunale di Martellago.

Ennesimo caso a Dolo

I telecronisti avevano ragione: lunedì mattina si è infatti verificato l'ennesimo caso del genere. Stavolta a finire nel mirino è stato un anziano che si trovava a piedi in via Vittorio Veneto a Dolo, poco dopo le 9.30. A un certo punto è stato fermato da una donna sui 30 anni molto sorridente. Modi gentili e grande gioia simulata una volta che si è trovata davanti alla vittima.

Abbraccio e furto

A un certo punto è scattato il solito caloroso abbraccio, durante il quale la malvivente ha allungato la mano e si è impadronita del portafoglio dell'uomo, per poi scappare a gambe levate con il maltolto. Possibile che nelle vicinanze potesse contare su un complice a bordo di un'auto per agevolarle la fuga. Sul posto per ricostruire l'accaduto e raccogliere la descrizione della ladra si sono portati i carabinieri.