Aggredito brutalmente per il portafoglio, all'ospedale con trauma cranico e fratture

Lo hanno aggredito brutalmente in casa, il tutto per un portafoglio. Come riportano i quotidiani locali, la disavventura è capitata a un anziano residente a Staffolo, frazione di Torre di Mosto, in prossimità del bar Ae Vece Bronse sulla Provinciale 57. Sono stati attimi di terrore, in cui due malviventi non hanno avuto alcuna pietà dell'87enne, picchiandolo e sbattendolo a terra senza alcun tipo di remora.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta poco dopo le 19. I delinquenti hanno suonato al campanello di casa dell'uomo, presentandosi come incaricati della riscossione dell'affitto. L'uomo non dover pagare alcun canone, ma per spiegarsi meglio e parlare a quattr'occhi decide di aprire la porta ai due sconosciuti. Ed è lì, nell'immediato, che hanno cominciato ad aggredirlo senza pietà e spintonarlo. Il padrone di casa rovina per terra, battendo violentemente la testa, dalla quale comincia ad uscire sangue a fiotti. A quel punto i malviventi non perdono tempo e rubano dalla tasca dei pantaloni della vittima il portafoglio, poi scappano a gambe levate, senza nemmeno entrare in casa. Probabilmente non credevano che la situazione potesse prendere una piega del genere. La refurtiva si aggira su alcune centinaia di euro, che l'87enne avrebbe utilizzato per pagare alcune bollette.

I soccorsi

Dopo essere rimasto a terra dolorante, l'anziano è riuscito a raggiungere il telefono e contattare uno dei nipoti. L'uomo è stato quindi poi condotto al pronto soccorso per essere sottoposto a tutte le cure del caso. I medici hanno riscontrato oltre al trauma cranico anche una frattura coxo femorale, per la quale i tempi di guarigione si aggirano almeno sui 6 mesi per l'età avanzata dell'uomo.