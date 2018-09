Si sente male mentre è in spiaggia a Jesolo, malore fatale per un turista austriaco

Decesso in spiaggia a Jesolo. A perdere la vita a seguito di un malore è stato un turista austriaco di 88 anni. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 17 di martedì l'uomo si trovava all'altezza della postazione 7 in corrispondenza di piazza Marina, a circa 20 metri dal pontile, quando è stato visto in difficoltà dai bagnanti, probabilmente proprio a causa del malessere.

Soccorsi vani

Immediato è stato l'intervento dei bagnini, che hanno allertato anche il 118. Riportato a riva, all'anziano sono stati praticati gli interventi di rianimazione, purtroppo vani. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto si registra anche l'intervento della guardia costiera di Jesolo.