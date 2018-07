Sono tornate a colpire: anziano "abbracciato" e derubato del Rolex per strada a Mirano

Sono tornate a colpire con velocità e freddezza, mettendo nel mirino il rolex che la vittima di turno aveva al polso. Ennesimo furto con destrezza nel Veneziano, ennesimo anziano derubato per strada senza potere nulla di fronte alla velocità con cui una coppia di malviventi è entrata in azione nelle scorse ore in pieno centro a Mirano.

"Agguato" davanti alle Poste

L'allarme è stato lanciato verso le 12.30 di venerdì in corrispondenza di piazzale Garibaldi, proprio di fronte all'ufficio postale del paese: a un certo punto sono scese da una Mercedes grigia due malintenzionate vestite in maniera elegante. Si sono avvicinate all'uomo, di 80 anni, e gli hanno rivolto la parola. Forse una richiesta di indicazioni stradali, forse il classico caloroso (e finto) saluto simulando una vecchia conoscenza.

Il furto

Fatto sta che a un certo punto una delle malviventi, dopo aver pure offerto una prestazione sessuale all'ottantenne, ha allungato la mano e ha sfilato dal polso della vittima l'orologio, che potrebbe valere diversi soldi. Una volta messo a segno il colpo, le due hanno raggiunto in fretta la Mercedes che attendeva nelle vicinanze e il conducente, un complice, ha pigiato il piede sull'acceleratore facendo perdere le proprie tracce in pochi istanti. Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza del derubato e di eventuali testimoni, diramando la descrizione delle due donne alle altre pattuglie dislocate in zona. Le perlustrazioni, però, non hanno dato esito.