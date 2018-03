Anziano scaraventato a terra a Venezia: "Trovino chi ha mandato mio zio all'ospedale"

"La situazione è abbastanza confusa, ma chiediamo alle forze dell'ordine di individuare il turista che ha fatto questo a mio zio. E' successa una cosa molto grave". A parlare è Simone Meggiato, veneziano che ha deciso di raccontare ciò che è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì in lista di Spagna: "Mio zio ha 84 anni ed è un fuscello - dichiara Meggiato - non si sognerebbe mai di attaccare briga con qualcuno. A un certo punto, a due passi da casa, all'altezza della farmacia, è stato scaraventato a terra da un turista. Forse si è preso anche un pugno".

"Urto involontario"

A originare la reazione del facinoroso sarebbe stato un urto involontario dell'84enne a una donna. A quel punto l'uomo, che avrebbe parlato in spagnolo, sarebbe intervenuto con modi ben poco diplomatici, facendo cadere a terra lo sventurato. "Mio zio ha riportato la frattura scomposta alla mano e mercoledì dovrà essere operato al Civile - continua Meggiato - ha avuto anche ripercussioni ad alcune costole, la prognosi non è ancora definitiva. Poi l'aggressore se n'è andato riuscendo a far perdere le proprie tracce".

L'aiuto dei negozianti

Cosa sia accaduto con precisione non è chiaro, ma subito i negozianti della zona si sono prodigati per aiutare l'anziano a rialzarsi e a rimettersi in sesto: "Devo ringraziarli, il loro aiuto è stato prezioso - conclude il nipote - è successo a pochi metri da casa di mio zio. Purtroppo le telecamere della farmacia non avrebbero ripreso la scena. Mio zio non è un attaccabrighe. Anzi, è molto esile. La persona che l'ha scaraventato a terra deve essere individuata".