Si masturba davanti ai bagnanti, 60enne denunciato per atti osceni in luogo pubblico

È stato sorpreso sulla battigia della spiaggia della Brussa mentre si stava masturbando, in presenza di altri bagnanti. Immediato è scattato l'intervento dei carabinieri, che hanno deferito un 60enne originario di Azzano X (Pordenone) per atti osceni in luogo pubblico. L'episodio è stato registrato nel pomeriggio di martedì.

Carabinieri in borghese

I militari dell'Arma si trovavano sul posto in borghese, impegnati in un servizio di ricognizione. Non è la prima volta, infatti, che ai carabinieri pervengono segnalazioni di questo tipo, ecco perché sono stati intensificati i controlli, per stoppare sul nascere episodi analoghi e punire i colpevoli.