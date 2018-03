Non risponde da alcuni giorni: lo trovano deceduto nella sua abitazione di Marghera

Sul posto in primis si sono portati gli agenti della polizia locale, poi sono sopraggiunti i sanitari del 118 (con ambulanza e automedica), carabinieri e vigili del fuoco. Purtroppo, però, al medico non è rimasto altro che constatare il decesso di un anziano che non rispondeva al campanello e alle telefonate da alcuni giorni. Trambusto poco dopo le 12 di martedì in un alloggio di via della Rinascita a Marghera: tutto è partito da un controllo di routine degli agenti della Municipale, che si sono portati nel rione margherino per un accertamento di routine. Al campanello nessuno ha risposto e la preoccupazione con il passare dei minuti è aumentata.

Porta forzata, nessun lieto fine

Per aprire la porta dell'appartamento sono dovuti intervenire i pompieri, specie per mettere ko un chiavistello metallico che impediva ai soccorritori di mettere piede nell'abitazione, dopodiché sono entrati in azione medici e paramedici. L'anziano non rispondeva alle sollecitazioni, oramai privo di vita. Allo staff del Suem non è rimasto altro che certificare la morte dell'inquilino, mentre sul posto si sono portati anche i carabinieri per un accurato sopralluogo al termine del quale è stato ufficializzato il decesso per cause naturali.

Polemiche per la tragedia di Santa Marta

Un intervento che non può che far balzare alla mente la vicenda che da Venezia è rimbalzata da lunedì anche sui media nazionali: quella dell'ex professore trovato deceduto, e "mummificato", dopo 7 anni di assenza nella sua abitazione di Santa Marta. Le differenze sono evidenti: nel caso di martedì, infatti, un controllo di routine che non si è fermato al primo "ostacolo" ha permesso di chiarire la situazione, purtroppo con esito tragico, molto prima.