Ubriaco contromano in autostrada, anziano fermato aggredisce un poliziotto

È successo verso le 4 del mattino del primo dell'anno. Un 78enne di Pianiga è stato fermato dalla polizia stradale lungo l'A4, all'altezza del casello di Grisignano (Vicenza), mentre conduceva contromano la sua Fiat Panda in autostrada. Gli agenti, non con poca difficoltà, hanno dovuto inseguirlo perché l'anziano non sembrava intenzionato a fermarsi. Una volta fermato l'uomo è andato in escandescenze, alzando le mani contro un poliziotto e opponendo resistenza a lasciare libero il posto di guida, in modo da consentire la rimozione della vettura dalla carreggiata.

L'imbocco

Secondo la polizia stradale potrebbe aver guidato per 7-8 chilometri, probabilmente imboccando l'ingresso autostradale in senso contrario dall'autogrill. L'allarme è arrivato al 113 di pattuglia al casello di Grisignano a Capodanno. Da qui sono partite le volanti all'inseguimento dell'utilitaria. Una volta fermato l'uomo è risultato in stato di ebbrezza, con un tasso alcolico tre volte superiore alla norma. Per questo gli è stata ritirata la patente e, come previsto dal codice della strada, è stata fatta segnalazione per la revoca del documento.