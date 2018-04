Incidente domestico, anziano di 80 anni si recide l'arteria del polso col flessibile

Se la presa in carico fosse stata tardiva, così come l’intervento chirurgico per recuperare l’integrità della principale arteria del polso, l’incidente accaduto a un 80enne durante un lavoro domestico avrebbe avuto un epilogo tragico. Invece l’anziano è stato prontamente curato all’ospedale di Portogruaro e, nel tempo, ritornerà al completo recupero fisico. L’incidente martedì mattina a Porto Santa Margherita di Caorle. L'anziano stava svolgendo un lavoro quando improvvisamente il flessibile che impugnava gli è sfuggito di mano. Il disco rotante dell’attrezzo ha urtato il polso della mano sinistra andando a recidere l’arteria radiale.

Un asciugamano per bloccare l'emorragia

La moglie e il fratello dell’anziano, lì presenti, sono prontamente intervenuti cercando di bloccare l’emorragia in corso con un asciugamano, infine si sono precipitati in auto al pronto soccorso di Portogruaro dove il dottor Donato Caroli e la propria équipe hanno subito provveduto all’emostasi del tessuto fibroso dell’arto. Ma l’allarme è cessato solo dopo l’intervento del chirurgo vascolare Antonio Zanon che, in sala operatoria, tra un intervento già in corso e l’emergenza corrente, ha ricostruito l’integrità dell’arteria radiale.

"La tempestività gli ha salvato la vita"

"Un intervento non certo problematico per un chirurgo vascolare - spiega il dottor Zanon - tuttavia questo signore ha rischiato grosso perché un ritardo nei soccorsi, o un tentennamento nella presa in carico dello stesso, avrebbero potuto determinare una tragedia. Quando è stato rimosso l’asciugamano il polso sinistro era una fontana di sangue. L’intervento è perfettamente riuscito, fortunatamente i tendini non sono stati recisi pertanto, nel tempo, il signore riprenderà la completa funzionalità della mano e dell’arto".

Intervento riuscito

L’ottantenne resterà ricoverato all’ospedale di Portogruaro per qualche giorno, il ripristino della ferita verrà monitorato nel tempo fino alla completa guarigione. "Un esempio di filiera dell’emergenza che ha funzionato alla perfezione, dove medici e infermieri, ciascuno per propria competenza, è intervenuto senza esitazioni, sulla base di precise procedure - spiega il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza - Non ultimo va sottolineato che la Chirurgia Vascolare, attivata nel 2016 in questa Azienda grazie all’autorizzazione della Regione Veneto, ha permesso di effettuare un intervento che in precedenza si sarebbe dovuto svolgere in altri ospedali con tutti i rischi connessi al trasferimento del malato".