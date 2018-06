Esce di casa e scompare nel nulla: scattano le ricerche di un anziano a Quarto d'Altino

Da giovedì sera non dà più notizie di sé e per questo motivo la mattina seguente è scattato il protocollo ricerca persone scomparse, su coordinamento della Prefettura di Venezia. Sono ore di apprensione a Quarto d'Altino per le sorti di un anziano di 85 anni che si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza lasciare tracce.

Sile osservato speciale

Pochi gli elementi in mano alle forze dell'ordine dopo la denuncia presentata dai figli giovedì: essendo in età avanzata non avrebbe con sé un cellulare, utile in questi casi per l'analisi delle celle agganciate. Le ricerche in queste ore stanno coinvolgendo anche il fiume Sile: sul posto l'Unità di comando mobile dei vigili del fuoco e i sommozzatori del 115, provenienti da Vicenza.

Ricerche a raggiera

Le ricerche si allargheranno a raggiera per tutto l'arco della giornata, nella speranza di individuare elementi utili alle indagini. L'anziano a quanto si apprende vivrebbe da solo, aiutato da una badante. E' possibile che possa essere chiesto l'intervento anche di "Drago 81", per garantire una visuale dall'alto.