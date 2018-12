Anziano ritrovato senza vita in un canalone, probabile malore

L'auto ancora in moto vicino a un canalone asciutto a Staffolo, frazione di Torre di Mosto, a bordo strada. Il corpo senza vita adagiato sul cemento. I carabinieri hanno trovato così un anziano di 77 anni che risultava non essere più rientrato a casa, venerdì, dopo la sua consueta uscita del mattino.

I parenti si sono preoccupati e hanno avvisato i carabinieri. Sono in corso le verifiche del medico legale, in quanto potrebbe essersi trattato di un malore. La persona in questione, avvertito il malessere, potrebbe essere scesa dalla macchina e a quel punto aver perso l'equilibrio scivolando, e battendo la testa. Gli accertamenti sanitari aiuteranno a capire meglio le cause e la dinamica dell'accaduto.