Il giro d'Italia in Apecar: 4mila chilometri all'insegna della solidarietà

Quattromila chilometri a bordo di 3 Apecar, un pulmino Fiat 850 storico e una bicicletta. Un giro d'Italia "vintage" giunto alla seconda edizione quello organizzato dall'associazione Solidape di Mira. "Apeggiando per l'Italia", questo il nome dell'«avventura» su strada prenderà il via l'8 settembre alle 9.30 dalla piazza di Cazzago di Pianiga e si snoderà attraverso 15 tappe già definite.

Viaggio solidale

Gli "eroi" che "apeggeranno" per tutto lo stivale sono Denis Bobbo, Lorenzo Bortolozzo, Galdino Chioatto, Massimo Pavan, Michele Maschera, Francesco Bisello, Marco Benincasa, Maurizio Furlanetto, Gianluca Stocco e Marco Carraro. Prima della partenza, in piazza a Cazzago, ci sarà un momento di intrattenimento in compagnia delle musiche del dj PapaluKa e si concretizzeranno gli sforzi di questo ultimo anno degli avventurieri con le importanti donazioni alla Lilt di Padova e alla Colonna Onlus di Mirano per 20mila euro.

"Pretesto per fare beneficenza"

"Sarà un viaggio ricco di eventi, - spiega il presidente dell'associazione Denis Bobbo - incontri già programmati, tra i quali alcuni chilometri in Puglia percorsi in compagnia del campione olimpico di handbike Luca Mazzone, il passaggio a Norcia ed Amatrice e l'incontro a Roma con Papa Francesco. Il viaggio non è l'obiettivo - conclude - ma il pretesto per la raccolta fondi da dare in beneficenza e l'8 settembre alla consegna degli assegni potremmo già ritenerci vincitori".