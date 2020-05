È tornato in funzione l'imbarcadero di San Tomà danneggiato dall'acqua alta

Ha riaperto questa mattina, con la prima corsa di linea 1 delle 5.08 in direzione P.le Roma e delle 5.27 in direzione Lido, l’impianto di San Tomà, uno dei punti nevralgici della rete di trasporto pubblico veneziana e imbarcadero tra i più utilizzati dalla cittadinanza. Sono stati necessari 90 giorni di lavori e una spesa di poco inferiore ai 300mila euro per riparare i danni che l’acqua granda del 12 novembre aveva causato all’approdo.

I lavori all'imbarcadero

I lavori, nello specifico, hanno riguardato la struttura in calcestruzzo, il piano di calpestio, i gruppi pali di ormeggio, gli impianti elettrici e le dotazioni tecnologiche di supporto allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, per un’area che si aggira intorno ai 200 metri quadri di superficie. «Abbiamo ripristinato uno degli approdi strategici per la città - ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro - Voglio ringraziare i progettisti, gli operatori e i tecnici della ditta esecutrice, i dipendenti del gruppo Avm/Actv che hanno operato anche durante il periodo di emergenza sanitaria per consegnarci il pontile nuovo. È un altro segnale della forte volontà di Venezia di voler tornare, nel più breve tempo possibile, alla normalità»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Vorrei ringraziare innanzitutto le strutture tecniche del Gruppo Avm - ha sottolineato Giovanni Seno, direttore generale Avm - che con grande professionalità hanno lavorato in modo impeccabile su questo cantiere particolarmente significativo tanto per la rete di navigazione e la città nel suo complesso, quanto per il significato simbolico che questa riapertura ha rispetto alla marea eccezionale del 12 novembre e per il periodo in cui si sono svolte le lavorazioni».