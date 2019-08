Da domani aprono i bagni pubblici a San Pietro in Volta

Da domani nei pressi della darsena "Cavana" a San Pietro in Volta, sull’isola di Pellestrina, saranno presenti tre nuovi servizi igienici, di cui uno per disabili, messi gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti. Il Comune di Venezia ha infatti eseguito dei lavori di ristrutturazione che hanno reso nuovamente funzionanti i bagni pubblici, chiusi da trent'anni, grazie a fondi messi a bilancio appositamente, su proposta del consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa "Marta".

I servizi igienici

I servizi igienici saranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 18, mentre dal 1 ottobre al 17 novembre saranno aperti esclusivamente di venerdì, sabato e domenica, sempre con lo stesso orario. Sarà l’associazione benefica "Rispettiamo l’Isola di Pellestrina" a garantirne la pulizia, il decoro e il servizio di guardiania per la durata della concessione, che ha carattere temporaneo. Il Comune sta attualmente provvedendo a risistemare anche altri bagni pubblici a Pellestrina, nei pressi dell'imbarcadero per Chioggia, in modo tale da poter avviare per tempo, in vista dell'anno prossimo, il bando per l'affidamento della gestione di entrambi.

Il sopralluogo

Oggi si è svolto un sopralluogo per verificare l'operatività del servizio, alla presenza di Scarpa "Marta": «Finalmente dopo decenni riaprono i bagni pubblici, ormai diventati una necessità visto il sempre maggiore afflusso di turisti sull'isola, specialmente durante la stagione estiva e nei fine settimana autunnali - ha commentato - È un ulteriore segnale di attenzione da parte dell'Amministrazione comunale nei confronti di Pellestrina, le cui bellezze naturali vengono apprezzate da un pubblico sempre più ampio e che, proprio per questo, ha bisogno di servizi adeguati».