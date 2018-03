Settimana di ritorni e di inaugurazioni: riapre il Center Casa, due tagli del nastro per Aldi

Attesi ritorni e inaugurazioni. La prossima settimana è da segnarsi col circoletto rosso sul calendario per quanto riguarda la grande distribuzione. Il 21 marzo (ancora non c'è un annuncio ufficiale) dovrebbe riaprire i battenti dopo il devastante incendio del luglio scorso il centro commerciale Prisma, con il punto vendita Center Casa che promette un allestimento ad hoc per Pasqua. C'è ancora un punto di domanda sulla data precisa poiché in queste ore sono in corso gli ultimi lavori di allestimento e di rifornimento, ma a breve arriverà l'ufficialità. In ogni caso il ritorno del Center Casa di Caselle di Santa Maria di Sala è questione di giorni, idem per il negozio Meggetto Calzature.

Due inaugurazioni di supermercati "Aldi"

Se c'è chi torna dopo una lunga assenza, c'è anche chi sta mettendo piede in maniera corposa sul nostro territorio: dopo l'inaugurazione del punto vendita di San Donà, la catena di supermercati Aldi, multinazionale tedesca che di recente ha messo gli occhi sul Belpaese, taglierà il nastro di altri due store. La data prevista è il prossimo 22 marzo. Il primo supermarket si trova a Gambarare di Mira, in via Romea 64, il secondo a Marcon, in via Mattei 9. Sono state scelte due aree commerciali molto frequentate, importando una politica di prezzi bassi che si coniuga con la qualità dei prodotti. Entro l'anno dovrebbero aprire in tutto 45 punti vendita nello Stivale.

Multinazionale tedesca del low cost

Aldi è una vera multinazionale: è la società che di fatto ha inventato il format dei discount, subito dopo la seconda guerra Mondiale, ed è stata la prima ad espandersi in tutto il mondo. Oggi conta 5.900 supermercati in 11 Paesi e 4 continenti. L’azienda si presenta in Italia puntando sul rispetto della cultura enogastronomica: "Il 75% dei prodotti è frutto della collaborazione con fornitori italiani selezionati", si legge in un comunicato. "Oltre ad avere un forte legame con il territorio e con le eccellenze italiane — prosegue la nota -, l'offerta commerciale di Aldi punta sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti, con oltre 100 referenze tra frutta e verdura. Con l'85% di linee a proprio marchio, l'azienda garantisce ogni giorno ai propri clienti prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza". Uno sbarco italiano studiato da molto tempo: "Negli ultimi due anni — ha commentato Michael Veiser, group managing director di Aldi — ci siamo preparati per rispondere al meglio alle richieste della clientela italiana, attraverso un'idea di spesa completamente nuova".