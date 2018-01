Apre giovedì a Burano il primo supermercato Coop dell'isola: 13 nuovi occupati

Un nuovo punto vendita Coop apre giovedì a Burano e con il neo-supermercato dell'isola salgono a 19 i punti vendita di Coop Alleanza 3.0 a Venezia. 13 gli occupati nel nuovo negozio di cui 6 nuovi assunti.

Benedizione e rinfresco

Alla cerimonia, prevista alle 9.30, saranno presenti Emilia Carlucci vicepresidente di Legacoop Veneto di Legacoop Veneto, il vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0 Dino Bomben e in rappresentanza dei soci, Gianni Vianello presidente del consiglio di zona soci. A seguire, la benedizione di Don Enzo Piasentin, della Parrocchia San Martino di Burano. Ai partecipanti all’inaugurazione sarà offerto un piccolo rinfresco e, nel pomeriggio di venerdì 19 gennaio, chiacchiere veneziane. Chi sceglierà di diventare socio Coop entro il 31 gennaio 2018, riceverà un buono del valore di 25 euro, utilizzabile fino al prossimo 17 febbraio.



La provincia di Venezia, in cui la cooperativa è presente con oltre 40 punti vendita, è importante per Coop: il nuovo investimento su Burano è appunto un segno tangibile d’attenzione verso la città, il territorio e le sue esigenze, in particolare se si considerano le particolari modalità di approvvigionamento delle merci dovute alla morfologia di questo territorio. Il nuovo punto vendita Coop di calle San Mauro 260, sorge in un palazzo di recente ristrutturazione: quasi 250 i metri quadrati di superficie di area di vendita, oltre 2 milioni d’investimento, 3 casse tradizionali presenti. Tredici sono le persone impiegate a Burano: di questi 6 sono nuove assunzioni. Anche in questo caso, come per gli interventi realizzati lo scorso anno a Venezia, l’obiettivo di Coop Alleanza 3.0 è privilegiare chi vive nei quartieri, in particolare i soci Coop, prestando attenzione alla città lagunare con equilibrio tra le esigenze dei residenti e dei turisti.

I prodotti



Anche il punto vendita di Burano è vocato a un servizio di vicinato ma, proprio per la sua particolare collocazione, saranno inseriti in assortimento anche alcuni articoli per turisti, come la biscotteria locale, prodotta sull’isola o la pasta tricolore. Soci e consumatori troveranno un punto vendita rispondente all’esigenza della spesa quotidiana degli abitanti dell’isola: dalla frutta e verdura di stagione, ai banchi del pane pasticceria con il servizio di doratura del pane e il self-service, i latticini, la gastronomia servita con tanti piatti pronti da asporto caldi e freddi e, infine, la macelleria con le sue proposte da asporto.

Il merletto patrimonio dell'Unesco

L’apertura del punto vendita è stata preceduta dallo spettacolo a sostegno della candidatura del merletto a patrimonio intangibile Unesco, “Punto Burano. Donne sul filo del merletto”, andato in scena lo scorso venerdì.

Il supermercato è in grado di offrire tutta la qualità, l’eticità e la sicurezza dei prodotti Coop, con la linea dei biologici ViviVerde, il meglio dell’eccellenza gastronomica Fior Fiore. La proposta per la spesa quotidiana è completata con l’assortimento di prodotti alimentari surgelati, per la cura della persona e per la pulizia della casa. Il nuovo punto vendita è stato realizzato con i migliori accorgimenti in termini di risparmio energetico (grazie all’illuminazione a led e al riscaldamento a pompe di calore ai frigoriferi chiusi), d’isolamento acustico e d’impermeabilizzazione della struttura rispetto al fenomeno dell’acqua alta. Sono state adottate tecnologie costruttive con caratteristiche antisismiche e sono state realizzate anche alcune unità abitative in classe A e B. Il negozio resterà aperto da lunedì a domenica con orario continuato dalle 8.30 alle 19.30.