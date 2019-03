Contratti fittizzi per subaffittare a clandestini: appartamento sotto sequestro

La stagione estiva alle porte, come di consueto, porta con sé un incremento dei controlli dei militari dell'Arma nel litorale, dove si riverseranno decine di migliaia di turisti. L'obiettivo è quello di stanare eventuali situazioni di irregolarità e degrado, per eliminare i punti d'appoggio di chi nelle località di villeggiatura sarà presente, ma con lo scopo principale non di godersi una vacanza, bensì di spacciare. In questa ottica rientrano i controlli dei carabinieri di Jesolo, supportati dai colleghi del 4° Battaglione di Mestre, che hanno portato al sequestro di un appartamento di piazzetta Tommaseo e al deferimento di due persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

I controlli

Nello specifico, il controllo è scattato nella serata di ieri. Un appartamento sospetto, segnalato a più riprese per uno strano via vai di persone a tutte le ore. All'interno del'abitazione, i carabinieri hanno trovato due cittadini extracomunitari, uno dei quali, il tunisino B.A.Z. di 30 anni, gravato da un recente decreto di espulsione evidentemente non rispettato, oltre che da numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

Appartamento sotto sequestro

A seguito di controlli più approfonditi, i carabinieri hanno scoperto che la proprietaria dell'edificio, G.L. di 57 anni, aveva stipulato dei canoni di affitto fittizi con un cittadino egiziano, il 43enne B.H. Questo a suo volta subaffittava, con il benestare della donna, a cittadini stranieri irregolari sul territorio. Per la coppia di complici è scattato il deferimento all'autorità giudiziaria per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con sequestro dell'appartamento. Il cittadino irregolare, invece, è stato accompagnato ad un centro per il rimpatrio con la conseguente espulsione dal territorio nazionale.