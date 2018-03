"Ca' Farsetti, solidale coi lavoratori Coin, pensi anche ai precari comunali": appello dei Cobas

I Cobas invitano l'amministrazione veneziana a fare una riflessione sui lavoratori del Comune e dei Musei civici: "Concordiamo con quanto ha scritto il consigliere Crovato in una recente interpellanza con cui chiede, assieme al consigliere Fiano, che l'amministrazione, il sindaco e l’assessore competente prendano in considerazione il futuro incerto dei lavoratori di Coin, che non possono essere soggetto passivo di una disputa anche familiare, oltre che economica. Crediamo che tutti i lavoratori pubblici o privati abbiano pari dignità di trattamento [...] e chiediamo al consigliere di farsi promotore di ulteriori e analoghe iniziative" affinché Ca' Farsetti prenda in considerazione anche il presente incerto di tanti altri lavoratori.

"Comune e Musei, casi emblematici"

"Pensiamo agli ex precari del Comune - continuano - che non possono continuare ad essere soggetto passivo di una disputa pregiudiziale senza che vi siano problemi che oggi ostacolino la loro riassunzione (il decreto "Madia" offre ampie possibilità di intervento), e per i quali chiediamo da mesi che venga predisposto un adeguato piano, anche triennale, che garantisca la riassunzione di tutti e 97 (e non solo dei 37 previsti) gli ex dipendenti del Comune, oggi disoccupati. Pensiamo, allo stesso modo, ai lavoratori della Fondazione Musei. Due casi emblematici, che riguardano centinaia di lavoratori, su cui la maggioranza al governo della città, di cui il consigliere Crovato fa parte, avrebbe sicuramente potuto far di più. Perchè riconoscere il primario interesse per il mantenimento del tessuto commerciale e produttivo della città antica, come giustamente scrive il consigliere, significa per noi tutelare tutte le lavoratrici e i lavoratori che in città lavorano e quindi la vivono e la animano".