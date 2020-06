Volantini e presidio all'ospedale di Dolo. Il sindaco chiama in causa la Regione

Lunedì mattina, 15 giugno, ingresso dell'ospedale di Dolo: dipendenti e rappresentanti sindacali della Funzione Pubblica (Fp) Cgil erano in presidio per chiedere il riavvio dell'area materno infantile. Tra le istituzioni Vania Trolese assessore del Comune di Camponogara, Luigina Stramazzo e Rita Zuin promotrici della petizione online per chiedere la riapertura del punto nascite dell'ospedale, e rappresentanti del Comitato Bruno Marcato attivi sul presidio ospedaliero. «La chiusura per emergenza Covid ha privato il territorio della Riviera del Brenta che conta 130.000 abitanti di un servizio fondamentale penalizzando donne e bambini», dichiara Marco Busato della Fp Cgil.

Covid

Il problema, per il sindacato, è che a due mesi dal riavvio delle attività quali chirurgia, ortopedia, urologia e oculistica, è rimasta chiusa l'area materno infantile. «Non comprendiamo la scelta della direzione e non ci sono comunicazioni da parte dell'Ulss di tempistiche certe per la riapertura. Dolo resta ospedale Covid, così come previsto in caso di un ritorno dell'epidemia. Va trovato il modo per evitare la chiusura delle attività in caso di ripresa del virus in modo da non penalizzare i cittadini della Riviera. A fronte di posti letto aggiuntivi va previsto altro personale, e ci deve essere discussione con le organizzazioni sindacali», afferma Busato.

L'Ulss 3

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Dolo, Alberto Polo, che ha chiesto un incontro al presidente Luca Zaia e all'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin più di due mesi fa, «senza aver avuto risposta». Il primo cittadino fa sapere che ci sarebbero decine di migliaia di visite programmate in sospeso, e «c’è un territorio spaventato. Zaia incontri i sindaci per studiare anche soluzioni alternative, magari collocando l’area Covid in un contesto non promiscuo con gli altri reparti. Cittadini, medici, infermieri e personale sanitario - dice il sindaco - vanno ascoltati. L’ospedale di Dolo è il patrimonio di una comunità ampia, un servizio essenziale già troppo penalizzato. Servono investimenti economici, strutturali, di reparti, posti letto, personale e nomine». Per il direttore Ulss 3 Giuseppe Dal Ben a Dolo, al momento, è ferma solo l'area materno-infantile, «provvisoriamente spostata a Mirano, che sarà riattivata quando avremo le condizioni di sicurezza per farlo».

La mobilitazione

«Via il nucleo Covid dal monoblocco», scrive Gabriele Scaramuzza segretario regionale di Articolo Uno. «Depositeremo in consiglio regionale una mozione per chiedere la revisione immediata della deliberazione della giunta regionale del 5 maggio 2020 e il ritiro dell’atto aziendale del direttore Ulss 3, che deve essere ridiscusso con la conferenza dei sindaci e le organizzazione sindacali. Migliaia le firme raccolte dalle donne della Riviera del Brenta che hanno chiesto il ripristino del punto nascite. L’Ulss - afferma Scaramuzza - dispone di spazi, risorse e progettualità per collocare il polo Covid fuori dal monoblocco. Crediamo sia opportuno prepararsi a una mobilitazione larga e ampia della cittadinanza».

