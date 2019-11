Porto Marghera riconosciuta Zona Economica Speciale. «Ora può tornare la crescita»

«Un battaglia vinta per Porto Marghera», quella dell'approvazione della Zes, la zona economica speciale, riconosciuta oggi, mercoledì 20 novembre, come annunciato dal presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese.

Le zone

Non solo per l'area industriale veneziana, ma anche per i Comuni del Polesine. «Una vittoria di tutti. Di tutto il territorio - dice Marinese - sono stato portavoce di una richiesta diventata sempre più urgente. Ringrazio il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano e l’onorevole Giorgia Andreuzza della Lega che non ha mai mollato, il sottosegretario Andrea Martella per aver fatto da collegamento con il governo». Già il 2 agosto 2017 la conversione in legge del decreto per la crescita economica del Mezzogiorno, alla Camera, portò alla ribalta la strategia delle Zes per costruire condizioni in grado di assicurare un futuro ai siti industriali del Paese.

L'ordine del giorno

«Le Zes - dichiarava all'epoca l'onorevole Michele Mognato di Articolo Uno Mdp - si contraddistinguono per i benefici fiscali che derivano dal credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, e per la possibilità di usufruire di alcune semplificazioni procedurali e doganali per realizzare condizioni favorevoli alle imprese insediate, o che hanno intenzione di insediarsi». Mognato presentò un ordine del giorno in cui chiedeva che la Zes fosse concessa anche a Porto Marghera. Qualche mese più tardi, a ottobre 2017, Vincenzo Marinese è diventato presidente degli industriali veneziani e di Rovigo, continuando a sostenere l'approvazione delle Zes in queste aree.

Cosa sono

«Sono formidabili strumenti di crescita che a livello internazionale hanno dato prova di favorire lo sviluppo dei mercati e delle economie alimentando lo sviluppo economico di Paesi come la Giordania, il Marocco, la Turchia e, in Europa, la Polonia. La normativa europea ci consente di attivare agevolazioni e supporti economici alle aziende in specifiche aree. Per il Comune di Venezia: Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, Zona Portuale e Tronchetto. Abbiamo stimato - ha detto Marinese all'assemblea di Confindustria di inizio 2019 - che si potrebbero attrarre risorse su 385 ettari a destinazione produttiva, oggi inutilizzati o abbandonati. In questi siti possono esserci investimenti, con crediti d’imposta ed esenzioni e riduzioni sui contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori. Il tutto insieme a semplificazioni amministrative, che rendano meno burocratica l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie agli insediamenti produttivi. Attualmente la legge italiana consente le Zes soltanto alle Regioni del sud Italia. Ma l’Europa, sulla Zes, non ci pone vincoli. Questo è un passo ricco di prospettive».

Sviluppo

«Ieri alla Camera l’approvazione all’unanimità di una mozione su Venezia che, tra gli altri impegni richiesti al governo, prevedeva la Zes - dice il sindaco Brugnaro -. Oggi l’emendamento presentato dal ministro Giuseppe Luciano Calogero Provenzano alla legge di Bilancio per estendere le agevolazioni del credito d’imposta alle aziende del territorio veneziano e del Polesine. Segnale di fiducia per lo sviluppo di tutto il nostro territorio, a cominciare da Porto Marghera e Murano. Prosegue il nostro impegno per le bonifiche, i marginamenti e per l’approvazione del protocollo fanghi».