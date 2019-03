Bilancio, approvato in giunta il rendiconto 2018: disavanzo ridotto da 73 a 29 milioni

La giunta ha approvato il rendiconto 2018. «In quattro anni è stato abbassato il disavanzo dell'amministrazione da 73 a 29 milioni - spiega l'assessore al Bilancio Michele Zuin -. Continua il risanamento dei conti. Il documento proseguirà l’iter per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale entro il 30 aprile di quest'anno».

Miglioramento dei servizi

«Con soddisfazione - sottolinea Zuin - evidenziamo come il disavanzo di amministrazione del 2014, pari a 73 milioni, grazie all'azione della giunta Brugnaro, si sia ridotto di ben 44 milioni, nonostante la pesantissima eredità. Il programma di riduzione previsto dalla legge in 28 anni comportava una riduzione di soli 15 milioni entro il 2018. Nell’anno trascorso, invece, utilizzando le quote di avanzo di competenza, si è potuto procedere a una diminuzione straordinaria di circa 25 milioni, così da diminuirne il peso sulle generazioni future ed ampliare le possibilità di migliorare i servizi».

Indebitamento in calo

«Il processo di risanamento dei conti - prosegue Zuin - è evidenziato anche dalla riduzione dell’indebitamento netto del Comune dall’importo di euro 307 milioni al 31 dicembre 2014 all’importo di 243 milioni a fine 2018. Anche la situazione di liquidità dell’ente evidenzia un significativo miglioramento. Per la prima volta da 20 anni, infatti, nel 2018 si è registrata una situazione positiva della cassa e il Comune, dall’estate 2017, non ricorre più all’anticipazione onerosa di tesoreria. Si è passati infatti da una situazione, al 31 gennaio 2016, di deficit di cassa pari a - 113 milioni a un dato positivo al 31 dicembre 2018 di + 54 milioni. Il risanamento in atto è condizione per politiche volte ad alleggerire il carico fiscale nei confronti dei cittadini».