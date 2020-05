Apre oggi il Camping Village Cavallino all'insegna della sicurezza

Comincia oggi, sabato 23 maggio, la stagione estiva di Baia Holiday, che inaugura aprendo i battenti del Camping Village Cavallino, affacciato sulla spiaggia fresca di riconquista della Bandiera Blu. Tutto è stato preparato per far vivere agli ospiti anche quest’anno una vacanza sicura e a stretto contatto con la natura. Una vacanza open air, a un passo dal mare.

A poca distanza dal camping village, apre oggi anche la Tenuta Ca’ Del Pioppo, residence di charme e relais, con appartamenti e villette dal raffinato design, circondati da un parco secolare, nel cuore della campagna di Cavallino Treporti. Una rilassante oasi di verde, ideale per le famiglie, ma anche per le coppie.

Vacanze in sicurezza

Baia Holiday ha messo a punto un protocollo legato alla sicurezza, con la possibilità di effettuare il check-in online. Quattro le aree: vademecum per lo staff, arrivo e check-in, comportamento all’interno della struttura, utilizzo dei servizi. Tutte sono interessate da processi codificati che permettono di garantire e di vivere il bello di essere in vacanza e allo stesso tempo attenersi alla normativa e alle indicazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'app per ristorazione e area bar

Pronta anche un’app, sviluppata da Baia Holiday e di facile utilizzo, per accedere a un servizio di delivery sia per la ristorazione e l’area bar sia per il market che renderà ancora più facile la gestione del proprio tempo e del proprio soggiorno. «Con molto entusiasmo ci apprestiamo a dare il via alla stagione 2020, - commenta Valerio Vezzola, amministratore delegato Baia Holiday - partendo da una struttura come il Camping Village Cavallino che è uno dei nostri fiori all’occhiello. Abbiamo dato la massima importanza a tutte le nome legate alla sicurezza, in linea con le direttive nazionali, aiutati dalle caratteristiche strutturali delle nostre proprietà, progettate da sempre per far vivere nel modo migliore possibile il vero spirito di una vacanza all’aria aperta, con molto spazio vitale a disposizione degli ospiti, grandi viali alberati, spazi verdi di grandi dimensioni, vaste aree comuni. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti con l’obiettivo di far vivere loro un’esperienza di rigenerante relax a un passo dal mare incontaminato di Cavallino Treporti, a stretto contatto con la natura, piena di vita, gioia ed energia. Una vera vacanza open air in cui più che mai le parole chiave siano: libertà, bellezza e tranquillità. Per sé e per i propri cari».