Da domani apre al traffico la circonvallazione di Bojon

Domani, mercoledì 1 luglio, apre al traffico il nuovo tratto della variante alla SP 14 “Liettoli - Campolongo Maggiore - Lova” - circonvallazione di Bojon. Un sottopasso ferroviario che corrisponde al penultimo stralcio del più ampio appalto in cui rientrano i lavori di “Ammodernamento della linea ferroviaria regionale Adria-Mestre”, che vede la città metropolitana di Venezia partecipare con un finanziamento complessivo di 4 milioni di euro.

Il nuovo tratto

Il nuovo tratto è stato realizzato da “Infrastrutture Venete” tra l’intersezione con la rotatoria della SP13 “Antico Alveo del Brenta”, esclusa l’isola centrale, e l’intersezione con la rotatoria della strada comunale Via Rovine, esclusa l’isola centrale, per un tratto di circa un chilometro e mezzo. La città metropolitana, che in questo stralcio ha partecipato con un contributo di 200mila euro, assumerà la manutenzione del tratto di provinciale.

«Si tratta di un’opera strategica per il territorio, - spiega Saverio Centenaro, consigliere delegato metropolitano - che mette insieme diversi attori ma che va completata al più presto, superando le difficoltà incontrate nel corso dei lavori. Un grazie va alla Regione Veneto che ha dimostrato la volontà di vedere concluso l’intervento al più presto e al sindaco di Campolongo Andrea Zampieri che quotidianamente segue l’andamento dei cantieri».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«È un opera che è proseguita a stralci di cui conosciamo il burrascoso iter, - ha aggiunto Zampieri - ora siamo al penultimo passo, speriamo di superare l’ultimo ostacolo incontrato a causa della discarica e riuscire a chiudere il cerchio al più presto. Il sottopasso che è stato realizzato in questo penultimo stralcio andrà a scaricare parte del traffico che si accumula per i tempi d’attesa legati al passaggio livello. L’opera nel suo complesso snellisce il traffico su tutta la strada provinciale e soprattutto, una volta conclusa, libererà il centro di Campolongo dal passaggio del traffico pesante».