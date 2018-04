Un nuovo negozio di frutta e verdura per la piazza di Noale: nasce "L’orto di Marco"

L’offerta commerciale di Noale si arricchisce di un nuovo negozio: mercoledì 4 aprile in piazza XX Settembre, angolo largo San Giorgio, apre “L’orto di Marco”. Il nuovo frutta e verdura sarà gestito da tre giovani: Marco Caregnato, 28 anni, titolare, coadiuvato da Francesca Ruffato, 24, ed Ester Pigozzo, 22 (figlia del consigliere regionale Bruno).

Non solo ortofrutta

Marco ha già al suo attivo l’esperienza lavorativa nel settore della vendita di frutta e verdura maturata nell’azienda di famiglia di papà Fabio, che gestisce da alcuni anni il barcone al Ponte dei Pugni di Venezia. Nella città dei Tempesta ha deciso di rilevare quello che una volta era il Piccolo bar e trasformarlo in un altro tipo di attività. L’orto di Marco (inaugurazione mercoledì alle 17.30) offre un’ampia scelta di prodotti di stagione, ma non è tutto: i giovani gestori hanno in mente altre iniziative soprattutto per il periodo estivo, anche per tenere viva l’offerta commerciale di una delle più belle piazze del Veneziano.