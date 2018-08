Cassa integrazione prolungata all'Aprilia, Usb preoccupata: "Temiamo licenziamenti"

Rappresentanti sindacali allarmati per la situazione lavorativa all'Aprilia di Scorzè. La cassa integrazione per i dipendenti è stata prorogata fino a fine anno e, secondo Usb, "è palese che il gruppo Piaggio, a scadenza degli ammortizzatori sociali, aprirà delle procedure di licenziamento". Tesi respinta dalla società, secondo la quale la produzione funziona, le condizioni per continuare a lavorare ci sono e ci saranno anche a gennaio.

Pronti a dare battaglia

In questi giorni l'azienda ha comunque aperto nuove finestre per uscite volontarie. L'Unione sindacale di base attacca: "Aprilia ha dichiarato lo stato di crisi con relativa attivazione della Cig straordinaria a zero ore per 273 dipendenti. Nessuna rotazione. Possibilità di trasferimento in altri siti produttivi, trasformazione di alcuni contratti da full-time a part-time, demansionamenti e una procedura di licenziamento collettivo (per il momento gli esuberi saranno subordinati al requisito della non opposizione). Da parte dei sindacati confederali il silenzio assoluto". "Daremo battaglia - assicurano le Federazioni - Ci prepariamo a organizzare mobilitazioni nei prossimi mesi, non staremo di certo fermi a guardare".