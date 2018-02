Effrazione a una condotta di gasolio: carburante nel corso d'acqua, Arpav sul posto

La natura dell'effrazione è ancora in via di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, fatto sta che l'intervento si sta rivelando piuttosto lungo a Giare di Mira per contenere gli effetti della fuoriuscita di gasolio. L'allarme è scattato verso le 4.40 di venerdì, quando è stato chiesto l'intervento degli operatori Arpav lungo la strada statale Romea per un'effrazione a una tubatura che ha causato fuoriuscita del carburante sia sul terreno, sia nel corso d'acqua adiacente.

Panne e vigili del fuoco

Sul posto è intervenuta la ditta Ies, che ha posizionato alcune panne contenitive, mentre della vicenda è stato informato anche il Consorzio di bonifica che è intervenuto sulla chiusa. Per mettere l'area in sicurezza si sono portati anche i vigili del fuoco. In prima linea anche l'amministrazione comunale mirese.