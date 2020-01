Arrestata in Riviera una donna condannata per furto in Germania

I carabinieri della tenenza di Mira hanno arrestato B.L., 32enne di origine moldava, nota per una lunga serie di precedenti penali e condannata in Germania per un furto aggravavto commesso a febbraio dello scorso anno.

Condannata per furto aggravato in Germania

La donna è stata fermata a seguito di un controllo del territorio dei militari in Riviera del Brenta. Il tribunale tedesco aveva emesso un provvedimento di cattura in tutto il continente, le maglie della giustizia si sono poi materializzate con le manette strette ai suoi polsi dai carabinieri. La criminale, dopo gli accertamenti di rito, è stata condotta in carcere alla Giudecca, a disposizione dell'autorità giudiziaria tedesca.