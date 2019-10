Furti nei negozi in centro storico, due arrestate. Si lavora sulle impronte

Le volanti lagunari della polizia di Stato le hanno intercettate nella notte tra sabato e domenica a Dorsoduro. Due donne di nazionalità italiana, G.D., veneziana del 1994, e S.Z., ventiquattrenne di Frosinone, entrambe con precedenti per furto, vicino a un negozio la cui vetrata, sebbene non infranta, presentava segni di effrazione. Sono state arrestate per i reati di furto consumato e tentato.

Effrazioni e impronte

Gli agenti, perquisendole, hanno trovato grimaldelli, strumenti da scasso, e merce risultata appartenente a un altro negozio in centro storico, che aveva segnalato un furto la notte stessa. Segni di effrazione anche in un terzo negozio vicino, con impronte digitali sulla vetrata. La polizia scientifica è stata inviata subito sul posto per gli accertamenti andati avanti anche nella mattinata di domenica. L'autorità giudiziaria ha disposto l'arresto delle due donne. Lunedì il giudizio per rito direttissimo.