Lo controllano alla fermata dei bus: eroina in tasca, arrestato 36enne a Portogruaro

Arrestato per detenzione di sostanza stupefacente. È accaduto martedì pomeriggio a Portogruaro: i carabinieri hanno controllato un uomo vicino alla fermata delle corriere. L’orario e il suo atteggiamento, apparso alquanto teso, ha indotto i militari ad approfondire il controllo.

La perquisizione

La perquisizione personale ha consentito di rinvenire, negli indumenti dell’uomo, due involucri in cellophane contenenti complessivamente 7 grammi di eroina, un bilancino di precisione, oltre a diversi ritagli di cellophane, normalmente utilizzati per confezionare lo stupefacente in dosi. M.L. classe ’82, residente nel portogruarese, è stato arresto e posto ai domiciliari.