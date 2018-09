Amministratore di aziende veneziane distrugge documenti contabili: arrestato

Gl agenti della Squadra Mobile di Treviso lo hanno rintracciato a Monastier, e poi tratto in arresto. Si tratta di D.M., 71enne su cui pendeva un ordine di carcerazione del tribunale della Repubblica di Venezia. L'uomo, era già finito in carcere per occultamento e distruzione di documenti contabili, poi rimesso in libertà.

Amministratore di aziende veneziane

Amministratore unico e persino rappresentante legale di diverse aziende del Veneziano, era già stato denunciato più volte dalla guardia di finanza, dal 2003 al 2012, per il medesimo reato. Così, al temine dell'attività d'indagine, l'uomo è stato condotto nel carcere di Santa Bona a Treviso, dove ora si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria procedente.