Arrestato "Ciccio": in due anni spacciati 6 chili di hashish e 500 dosi di cocaina e eroina

Con la collaborazione di altre cinque giovani pusher, tutti pregiudicati e già arrestati dai carabinieri di Sacile (Pordenone) nel marzo scorso, smerciava eroina, marijuana e cocaina ad una novantina di "clienti" provenienti dalle province di Pordenone, Treviso e Venezia. Nella mattinata di venerdì, i militari hanno arrestato a Vercelli, in Piemonte, Youssef Safri, soprannominato "Ciccio", algerino di 40 anni. A carico del nordafricano c'era da tempo un ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal gip del tribunale di Venezia, Barbara Lancieri.

Attivo soprattutto a Mestre

Il 28 aprile 2017 a Mestre, il 40enne era già stato arrestato perchè pizzicato in possesso di 20 grammi di eroina. Le indagini condotte dal pm della Procura di Venezia dimostrarono come il nordafricano fosse una sorta di re dello spaccio a Sacile (anche se la sua zona di vendita preferita era la stazione di Mestre) con cifre da record: 500 cessioni di cocaina ed eroina accertate e 6 kg di hashish venduti da ottobre 2016 ad aprile 2017. Al telefono il 40enne parlava con un codice ben definito: "bella" era la cocaina, "brutta" l'eroina e "siamo in" indicava il quantitativo di dosi richiesto dal cliente.