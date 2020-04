Trovato in giro a Jesolo con la cocaina e arrestato

I pattugliamenti di Pasqua, effettuati principalmente per controllare il rispetto delle restrizioni sugli spostamenti, hanno permesso anche di arrestare uno spacciatore. A individuarlo sono stati i poliziotti del commissariato di Jesolo: lo hanno notato nel primo pomeriggio, all’altezza di piazza Brescia, mentre camminava; lui, vedendo la volante, ha cercato di fuggire, subito inseguito sia dal capopattuglia a piedi che dal suo collega in macchina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel giro di pochi metri il sospetto è stato bloccato, pur tentando ancora di opporre resistenza. Aveva buttato a terra un pacchettino che conteneva 70 grammi di cocaina e in tasca aveva una discreta somma di contante, 5mila euro. A quel punto l'uomo, un 29enne tunisino, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale (oltre che multato per violazione alle misure di contenimento del contagio), quindi accompagnato al carcere di Venezia.