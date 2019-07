Ex Mala del Brenta torna in carcere

In gioventù era stato componente molto attivo della Mala del Brenta. Ora, a 71 anni, Danilo Biasioli di Campagnia Lupia torna dietro alle sbarre del carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione per cumulo di pene per reati legati alla droga.

In carcere

L'arresto è scattato ieri pomeriggio. A eseguire l'ordine di carcerazione emessa dall'ufficio Esecuzioni penali del tribunale di Venezia sono stati i carabinieri della stazione di Campagna Lupia, che hanno prelevato il malvivente, conducendolo alla casa circondariale lagunare.

Il suo curriculum

Biasioli, dopo una militanza partecipata nella Mala del Brenta, - Felice Maniero raccontò che la sua villa era stata utilizzata come base per il colpo al caveau dell'aeroporto Marco Polo di Venezia del 1983 - ha fatto dei furti e del narcotraffico la sua specialità. Dopo 7 anni di carcere per associazione per delinquere di stampo mafioso, era tornato dietro le sbarre nel 2015 per spaccio di stupefacenti in Riviera e nel Trevigiano.