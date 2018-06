Troppo nervoso al controllo stradale: in casa gli trovano più di mezzo chilo di hashish

In casa aveva 6 panetti di hashish per oltre 600 grammi totali, per questo motivo un 33enne di Eraclea è stato arrestato giovedì sera dai carabinieri della stazione locale dopo essere stato fermato a bordo della sua auto. Il comportamento nervoso aveva indotto i militari dell'Arma ad approfondire i controlli attraverso una perquisizione personale e nell'abitacolo del veicolo: sono state subito trovate alcune dosi di stupefacente e per questo motivo gli accertamenti sono continuati nell'abitazione del 33enne.

Droga e bilancino

Lì è stato requisito il grosso della droga, con tanto di bilancino di precisione. Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito il giovane è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida di venerdì mattina in Tribunale a Venezia. Il 33enne ha patteggiato 2 anni di reclusione e il pagamento di una multa da 2mila euro, con sospensione condizionale della pena.