Maltrattamenti alla compagna, Felice Maniero torna in cella

Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta oggi residente a Brescia (sotto copertura, con un nuovo nome), è stato arrestato ieri mattina per maltrattamenti nei confronti della compagna. L'ordinanza di custodia cautelare per "Faccia d'angelo" è stata firmata giovedì dal gip della città lombarda. Le manette sono scattate secondo il nuovo Codice rosso, la legge introdotta in estate che garantisce un rapido intervento a tutela delle donne che subiscono violenza.

Felice Maniero torna in cella

L'ex boss è tornato così in cella, presso il carcere di Bergamo. Rapine, assalti a portavalori, colpi in banca e in uffici postali, omicidi, traffico di armi, droga e associazione mafiosa: Maniero ha passato lunghi periodi in carcere, da dove è riuscito a fuggire due volte, prima nel 1987 (a Fossombrone) e poi nel 1994 (a Padova). Dopo aver finito di scontare le sue pene nel 2010, grazie al pentimento e alla successiva collaborazione per aver fatto smantellare la sua organizzazione criminale, ha una nuova identità.