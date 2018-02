Controlli serrati in Campo San Pantalon: latitante in manette, cane Zorzi fiuta la "maria"

Continuano senza sosta i servizi di controllo dei carabinieri di Venezia per contrastare l'uso ed il traffico di stupefacenti in città. Nello specifico, è Campo San Pantalon ad essere monitorato con costanza dalle forze dell'ordine, negli ultimi tempi al centro dell'attenzione della cronaca veneziana. Nel corso dell'ultimo fine settimana i militari dell'Arma hanno arrestato T.M., un tunisino di 38 anni che dopo essere stato condannato a 9 mesi di reclusione per atti persecutori si era dato alla macchia. A seguito della perquisizione e degli accertamenti di rito è stato quindi condotto in carcere. Un altro suo connazionale è stato fermato e denunciato dagli uomini in divisa per aver violato l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale: irregolare, era infatti già stato colpito da tempo dal decreto di espulsione.

Il fiuto del cane Zorzi

Impegnato nel fine settimana anche il fiuto del cane Zorzi, punta di diamante dei carabinieri cinofili di Venezia, grazie a cui è stato possibile individuare un sacchetto nascosto nel vaso di una pianta in Corte Nova, contenente circa 30 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. Segnalati alla prefettura, infine, tre giovani trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente per uso personale.