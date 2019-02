Scoperto a vendere marijuana ai giardini pubblici, minorenne in arresto

Un ragazzo di 16 anni è finito in arresto dopo essere stato scoperto in flagrante a vendere marijuana in un giardino pubblico. È il risultato dei controlli eseguiti ieri dai carabinieri della tenenza di Dolo nel centro di Pianiga, in particolare nel parco dei Gelsi. Il pusher è stato notato mentre cedeva l'erba, dopo averla pesata con un bilancino, ad un altro minore. A quel punto i carabinieri lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di 43 grammi di sostanza e 540 euro in banconote di vario taglio.

Il tutto è avvenuto di pomeriggio, in presenza di molti coetanei ma anche di ragazzini più piccoli. L’arrestato - un giovane del posto - è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dell’istituto penitenziario minorile di Treviso.

Sempre a Pianiga, lunedì scorso, i carabinieri avevano denunciato in stato di libertà un 19enne del luogo in seguito alla perquisizione in casa da cui erano saltati fuori 71 grammi di hashish e 5 di marijuana.