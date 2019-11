Identificato alla guida di un'auto sospetta: arrestato ladro latitante

Si trovava alla guida diun'auto sospetta in compagnia di alcuni connazionali quando è stato individuato e fermato per un controllo dai carabinieri della stazione di Mirano ed è stato bloccato.

L'arresto

Il gruppetto a bordo del veicolo di targa straniera ha subito destato la curiosità dei militari che in base ai risultati rilevati dalla banca dati hanno subito individuato nell'uomo, un 35enne di origine serba, M.B., un ricercato con precedenti per furto in abitazione. Immediate a quel punto sono scattate le manette. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il malvivente stava perlustrando l'aere di Mirano, una zona isolata, per individuare qualche possibile abitazione da svaligiare.