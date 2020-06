Rapina e droga nel curriculum, prima fugge in Germania e poi si nasconde a Chioggia: trovato

Per ben due volte ha tentato di fuggire alla cattura e in un'occasione era anche scappato in Germania per nascondersi. Poi, tornato a Chioggia, è stato riconosciuto nelle scorse ore e arrestato.

Arrestato

A finire in manette domenica mattina P.L., 45enne di Chioggia: senza fissa dimora e pluripregiudicato per reati sugli stupefacenti, rapina, evasione, su di lui gravava un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Venezia, per una pena residua di due mesi di reclusione. Pizzicato dalla polizia, è stato messo in manette.