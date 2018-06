Sorpreso mentre ruba le offerte in chiesa: rincorso e bloccato dai fedeli a Caorle

Tenta di rubare i soldi in chiesa, ma viene scoperto e rincorso dai fedeli, fino all'arrivo dei carabinieri. E' successo domenica pomeriggio nel duomo di Santo Stefano a Caorle, quando un 60enne albanese, P.I., senza fissa dimora, è stato sorpreso in azione da un fedele mentre armeggiava nella cassetta delle offerte.

Inseguimento in piazza

L'altro uomo si è messo a urlare "al ladro" e l'intruso è fuggito all'esterno, inseguito da alcuni passanti nell'antistante piazza Pio X. In un primo momento il malintenzionato era stato bloccato, ma a un certo punto era riuscito a divincolarsi e a continuare la sua corsa, minacciando di morte i presenti. Per nulla intimoriti, i passanti sono riusciti a riacciuffarlo, consegnandolo ai carabinieri che nel frattempo erano appena intervenuti.

Perquisizione e arresto

Il 60enne è stato portato nella stazione locale dell'Arma e, al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto per rapina impropria. Nel marsupio di P.I. sono state trovate monete, banconote con ancora "evidenti segni di una piegatura fatta per inserirle all'interno della cassetta delle offerte", si legge in una nota dei carabinieri. Con sé il 60enne aveva anche un gancio in fil di ferro e una piccola lampadina tascabile, strumenti utilizzati per perpetrare il furto. Il denaro recuperato è stato restituito al parroco mentre l'arrestato è stato portato in carcere.