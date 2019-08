Cocaina negli slip, altra droga in casa: in manette 25enne di Noale

Erano impagnati in un normale servizio di controllo del territorio, quando il nervosismo di quel giovane li ha insospettiti, spingendoli ad approfondire la questione. Nel pomeriggio di mercoledì, i carabinieri di Noale hanno stretto le manette ai polsi a F.N., 25enne residente nella città dei Tempesta, dopo essere stato trovato in possesso di dosi di cocaina, ecstasy e marijuana pronte per essere spacciate.

Le perquisizioni

All'interno dell'automobile del ragazzo, nello specifico, i militari hanno trovato una pastiglia di ecstasy nascosta nel vano portaoggetti e una dose di marijuana nascosta dentro ad un pacchetto di sigarette. La perquisizione personale del giovane, invece, ha permesso di recuperare 14 dosi di cocaina, nascosti dal pusher dentro agli slip.

In arresto

Viste le circostanze, i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione anche all'appartamento del ragazzo, rinvenendo altre dosi di stupefacente. In particolare, sono stati trovati altri 25 grammi di cocaina all'interno di un involucro, nonché 10 dosi già pronte e altre 2 pastiglie di ecstasy. I militari hanno quindi trovato tutto il necessario per tagliare la droga e il materiale per il confezionamento delle dosi: bilancino di precisione e cellophane. Dichiarato in arresto, al termine del processo per direttissima il 25enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.